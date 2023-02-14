"Новые люди" хотят дать право внеочередного зачисления в детсады неполным семьям

Фракция "Новых людей" в Государственной думе внесла законопроект, представляющий собой поправки в федеральный закон об образовании. Депутаты Сардана Авксентьева, Владимир Плякин, Амир Хамитов и Олег Леонов хотят поменять правила предоставления мест в детских садах: с их точки зрения, неполные семьи заслужили право внеочередного получения мест в садиках.

В пояснительной записке говорится, что при возникновении сложностей с поступлением в детский сад одинокому родителю приходится заботиться о ребенке самостоятельно на дому. Это, как считают депутаты, плохо совмещается с ведением полноценной профессиональной деятельности.

В свою очередь, положенные сегодня социальные выплаты одиноким родителям, по мнению авторов документа, недостаточны для выживания. Наконец, частные детские сады доступны для весьма ограниченного круга россиян, считают в партии "Новые люди".