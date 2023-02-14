"Ведомости": Путин встретится с представителями крупного бизнеса впервые с начала СВО

Президент Владимир Путин примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщили 14 февраля "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к организации, и на один, близкий к администрации президента. Как отмечается, это станет первой с начала спецоперации на Украине встречей главы государства с представителями крупного бизнеса.

Съезд продлится с 16 по 18 марта в московском Доме музыки. Вероятнее всего, Путин посетит мероприятие в первый день его работы, сообщил "Ведомостям" близкий к АП источник. При этом Путин может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, учитывая накопившиеся с февраля прошлого года вопросы бизнес-сообщества, требующие диалога с властью.

"Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения", — заявил собеседник издания.

В последний раз Путин встречался с "представителями российских деловых кругов" 24 февраля прошлого года, уже после объявления о начале СВО. Как отмечается, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава РСПП Александр Шохин не ответили на вопросы, возникшие у издания.