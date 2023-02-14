Минобороны заявило, что указ о прекращении мобилизации лишит участников СВО соцгарантий

Депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук получил ответ от Минобороны на официальный запрос, поданный еще в декабре и касающийся указа о прекращении частичной мобилизации. Ведомство объяснило факт отсутствия документа тем, что он не будет выгоден призванным на воинскую службу. Мобилизованные и их родственники в случае подписания указа президентом лишатся дополнительных социальных гарантий и компенсаций.

"Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", - говорится в ответе Гайдуку.

В январе депутату сообщили в администрации президента, что подписанный оченью указ о частичной мобилизации продолжает действовать. Исходя из полученных ответов "яблочник" допустил, что документ будет иметь юридическую силу до полного окончания специальной военной операции на Украине.