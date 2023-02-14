Песков назвал НАТО враждебной России организацией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами 14 февраля объявил НАТО враждебной России организацией, передают "Известия" его слова.

"НАТО — это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины", — заявил представитель Кремля.

Слова Пескова прозвучали в ответ на просьбу прокомментировать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что появление объектов в небе над США свидетельствует об активизации разведки России и Китая.

"Наверное, вряд ли кого-то здесь нужно обвинять, лучше, чтобы американцы сами разбирались в этой истории", — резюмировал Песков.