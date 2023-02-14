Возле станции метро "Пионерская" расширят часовню

Часовня святой мученицы Татианы в шаговой доступности от станции метро "Пионерская" получит новый объем, о чем сообщает петербургское издание "Канонер". Приходу храма выдали разрешение на реконструкцию накануне.

Проектировщиком значится ООО "ПКС инжиниринг", а над новым обликом религиозного сооружения потрудилось ООО "Архитектурное бюро Всеволожских". Согласно проекту, алтарную часть заменит новая пристройка с новым алтарем.

Часовню возвели силами ЗАО "Строительный трест" в конце 2000-х годов, когда восточный отрезок Богатырского проспекта активно застраивался высотным жильем.