ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:10

Возле станции метро "Пионерская" расширят часовню

фото ЗакС политика Возле станции метро "Пионерская" расширят часовню

Часовня святой мученицы Татианы в шаговой доступности от станции метро "Пионерская" получит новый объем, о чем сообщает петербургское издание "Канонер". Приходу храма выдали разрешение на реконструкцию накануне.

Проектировщиком значится ООО "ПКС инжиниринг", а над новым обликом религиозного сооружения потрудилось ООО "Архитектурное бюро Всеволожских". Согласно проекту, алтарную часть заменит новая пристройка с новым алтарем.

Часовню возвели силами ЗАО "Строительный трест" в конце 2000-х годов, когда восточный отрезок Богатырского проспекта активно застраивался высотным жильем.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама