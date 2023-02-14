Новосибирского депутата-оппозиционера Бойко объявили в розыск

В базу розыска МВД попал депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко, который фигурирует в некоем уголовном деле. Статья, по которой инциировали розыск, в карточке с его фотографией не называется.

Бойко - член команды осужденного в России политика Алексея Навального и ведущий основанного ею YouTube-канала "Популярная политика", вещающего из-за рубежа.

39-летний оппозиционер покинул страну в позапрошлом году на фоне массового преследования сторонников Навального. Минувшей осенью, как отмечает "Новая газета Европа", новосибирские депутаты добивались привлечения его ответственности по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).