Агентство по развитию имущественного комплекса присоединят к ГУИОН

К городскому управлению инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества" (ГБУ "ГУИОН") присоединят Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга, сообщил 14 февраля комитет имущественных отношений (КИО). Во главе реорганизованного ведомства останется нынешняя директор ГУИОН Алла Эккерман.

Преобразованное учреждение займется материально-техническим обеспечением работы КИО в вопросах заключения договоров о передаче памятников культуры в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование или же на других правах. Также сферой ответственности ведомства станут управление госимуществом и вопросы земельных отношений и распоряжения государственным имуществом.

"Структура и штатная численность обновлённого учреждения изменены в соответствии с поставленными целями и задачами", — сообщили в комитете.

Реорганизация не скажется на работе клиентских центров ГУИОН, они продолжат работать по прежним адресам, добавили чиновники.