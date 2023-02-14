Сеть магазинов "Связной" хочет инициировать собственное банкротство

Владельцы сети магазинов мобильной техники "Связной" намерены инициировать судебную процедуру своего банкротства, о чем сообщает "Интерфакс".

В течение прошлого года компания стала ответчиком по нескольким крупным искам. Например, в декабре со "Связного" взыскали более 800 млн рублей в пользу "Вымпелкома".

В списке кредиторов компании числятся также Альфа-банк и Совкомбанк. Последний выражал желание инициировать банкротство ретейлера минувшей осенью.

"Связному" принадлежат более 2,6 тысячи магазинов в сотнях населенных пунктов России.