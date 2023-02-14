В Василеостровском районе открылся крупнейший петербургский МФЦ

На острове Декабристов в Петербурге начал работу самый крупный из имеющихся в городе многофункциональный центр, о чем сообщает пресс-служба Смольного. В день открытия объект посетил губернатор Александр Беглов.

Учреждение по адресу Наличная улица, 44 имеет тридцать окон, включая пять окон для юридических лиц. Оно оборудовано системой электронной очереди и электронным голосовым помощником. Документы также можно получить через постамат.

"Это очень удобно — не надо ждать, когда откроется МФЦ. Можно прийти в любое время работы торгового центра и забрать документы из ячейки", - подчеркнул Беглов.

В помещениях центра создали коворкинг с тремя компьютерами и детскую зону.

За последние три года в городе открылось 11 МФЦ, всего их на сегодняшний день функционирует 69.

фото: gov.spb.ru