"Балтийский дом" отменил спектакль с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова

Петербургский театр "Балтийский дом" в последний момент отменил спектакль "Эйнштейн и Маргарита", в котором играют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков, сообщает "Фонтанка".

Представители театра в разговоре с журналистами сослались на некие технические проблемы, не став углубляться в детали. Отмена культурного события случилась за полчаса до его начала. Спектакль поставлен по произведению Александра Гельмана "Альмар".

И Раппопорт, и Серебряков известны своей критической позицией по отношении к нынешней российской власти и, в частности, проводимой ею военной спецоперации на Украине. Ранее в феврале Раппопорт поддержала свою коллегу Лию Ахеджакову, которая пожаловалась на потерю работы в московском театре "Современник" и объяснила свои неприятности политическими причинами.