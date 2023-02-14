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Новости 19:42

"Балтийский дом" отменил спектакль с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова

фото ЗакС политика "Балтийский дом" отменил спектакль с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова

Петербургский театр "Балтийский дом" в последний момент отменил спектакль "Эйнштейн и Маргарита", в котором играют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков, сообщает "Фонтанка".

Представители театра в разговоре с журналистами сослались на некие технические проблемы, не став углубляться в детали. Отмена культурного события случилась за полчаса до его начала. Спектакль поставлен по произведению Александра Гельмана "Альмар".

И Раппопорт, и Серебряков известны своей критической позицией по отношении к нынешней российской власти и, в частности, проводимой ею военной спецоперации на Украине. Ранее в феврале Раппопорт поддержала свою коллегу Лию Ахеджакову, которая пожаловалась на потерю работы в московском театре "Современник" и объяснила свои неприятности политическими причинами.


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