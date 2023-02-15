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Новости 10:13

Исторический дом на Лиговском проспекте выставили на продажу за 48 млн рублей

фото ЗакС политика Исторический дом на Лиговском проспекте выставили на продажу за 48 млн рублей

Нежилой исторический дом, расположенный на Лиговском проспекте, 148, лит. "Б", пустят с молотка при стартовой цене в 48,6 млн рублей, известили в пресс-службе Российского аукционного дома. В лот также входит земельный участок, на котором находится объект.

Торги намечены на 22 марта. Дом пребывает в собственности Петербурга. Его площадь составляет 515,7 кв. метров, а участка под ним — 1 тысяча "квадратов".

Здание возвели в 1846 году, оно находится во дворе. Специалист, проводивший оценку объекта, полагает, что в дальнейшем в нём можно будет разместить офисы.

Отметим также, в 2004 году соседнее с нынешним домом здание на Лиговском, 148, ушло с молотка за 26 млн рублей.


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