Исторический дом на Лиговском проспекте выставили на продажу за 48 млн рублей

Нежилой исторический дом, расположенный на Лиговском проспекте, 148, лит. "Б", пустят с молотка при стартовой цене в 48,6 млн рублей, известили в пресс-службе Российского аукционного дома. В лот также входит земельный участок, на котором находится объект.

Торги намечены на 22 марта. Дом пребывает в собственности Петербурга. Его площадь составляет 515,7 кв. метров, а участка под ним — 1 тысяча "квадратов".

Здание возвели в 1846 году, оно находится во дворе. Специалист, проводивший оценку объекта, полагает, что в дальнейшем в нём можно будет разместить офисы.

Отметим также, в 2004 году соседнее с нынешним домом здание на Лиговском, 148, ушло с молотка за 26 млн рублей.