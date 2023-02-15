ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:52

Задержанный по статье о реабилитации нацизма петербуржец стал фигурантом ещё двух дел

фото ЗакС политика Задержанный по статье о реабилитации нацизма петербуржец стал фигурантом ещё двух дел

Житель Петербурга, которого ещё в прошлом году задержали сотрудники центра "Э" по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), стал фигурантом ещё двух уголовных дел, предаёт "Фонтанка". Поводом для начала нового разбирательства послужили оставленные им во "ВКонтакте" комментарии.

Речь идёт о паблике "Раса". В январе он высказался о заслугах СССР во время Великой Отечественной войны, чем "искусственно создал доказательства с целью придания достоверности своему суждению". Тогда же он оставил комментарий под другой заметкой, в котором также оскорбил память защитников Отечества.

В рамках данного разбирательства петербуржец стал фигурантом ещё двух уголовных дел о реабилитации нацизма. Силовики продолжают изучать содержимое соцсетей горожанина.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама