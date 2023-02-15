Зампред ЛДПР хочет провести в Калининград нитку от "Северного потока"

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил протянуть до Калининградской области нитку от газопровода "Северный поток". По мнению главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, такое решение позволит снизить сырьевую зависимость региона-полуэксклава от политики стран Балтии.

"Регион сегодня подвергается откровенному шантажу со стороны непосредственных соседей-прибалтов", - заявил депутат в своем Telegram-канале.

Инициативу он обсудил с однопартийцами в самом западном российском регионе. Они попросили партийное руководство убедить в целесообразности предложения федеральное правительство.

Отметим, что в сентябре прошлого года обе нитки североатлантического газопровода взорвали неизвестные. Депутаты Госдумы намерены добиться от ООН международного расследования инцидента.