Депутаты ЗакСа в первом чтении приняли закон о налоговых льготах за поддержку образования

Законодательное собрание Петербурга 15 февраля в первом чтении проголосовало за внесение изменений в закон "О налоговых льготах", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ направлен на поддержку образовательных учреждений, сконцентрированных на реализации основных программ профессионального образования.

Для организаций, которые уплачивают налог на прибыль, предлагается предоставить право на применение инвестиционного налогового вычета в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости движимого имущества, если оно безвозмездно передано в образовательные учреждения. Речь идет о станках, компьютерах и другом оборудовании. Образовательные учреждения должны обучать наиболее востребованных на рынке труда специалистов.

Несмотря на то, что федеральный закон позволяет получить такую льготу не только за передачу движимого имущества, включая денежные средства, предложенный "Единой Россией" законопроект исключает передачу денег. По мнению депутата от "Яблока" Бориса Вишневского, возможность передачи денежных средств также могла бы положительно сказаться на развитии образования. "Яблочник" также отметил, что ФЗ не ограничивает перечень специальностей.

- Без фундаментальных исследований невозможны прикладные, - добавил Вишневский.

Законопроект поддержали 47 депутатов. Еще двое воздержались.

Константин Леньков