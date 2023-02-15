ЗакС разрешит омбудсмену беспрепятственно навещать бизнесменов в СИЗО

Депутаты Законодательного собрания в первом чтении приняли законопроект, разрешающий уполномоченному по правам человека в Петербурге без специального разрешения посещать следственные изоляторы и колонии, чтобы рассмотреть жалобы предпринимателей, арестованных или осужденных по "экономическим" статьям, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова заявила, что сейчас в СИЗО находятся порядка 2,4 тысяч человек, преследуемых по упомянутым статьям. Документ направлен на приведение региональной нормы в соответствие с федеральным законодательством.

За документ проголосовали 49 депутатов.

Константин Леньков / фото: unsplash