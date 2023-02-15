Матвиенко предложила маркировать "недружественные" Telegram-каналы

На пленарном заседании Совета Федерации 15 февраля сенатор Владимир Джабаров пожаловался на обилие Telegram-каналов, которые, по его мнению, ведут враждебную по отношению к России политику. Конкретных примеров таких источников информации он не назвал.

"После начала специальной операции было создано более 100 Telegram-каналов, которые маскируются под российские", - приводит его слова РИА "Новости".

Джабаров предложил укрепить взаимодействие с Роскомнадзором, чтобы верхняя палата могла ежеквартально знакомиться с актуальным списков "недружественных каналов". Идею поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, поставив при этом под сомнение возможность ее технической реализации.

"Может, Роскомнадзору, который тоже помечает иноагентов или нежелательные структуры, подумать, чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель у этих интернет-порталов и каналов", - допустила глава законодательного органа (цитата по "Коммерсанту").

С точки зрения Матвиенко, на просторах Telegram можно было бы тоже ввести маркировку иноагентов и нежелательных оорганизаций.