Смольный добивается сноса ледовой арены в Озерках

Петербургский комитет по контролю за имуществом судится с предполагаемым пользователем ледовой арены "Озерки", находящейся вблизи от одноименной железнодорожной станции. Чиновники требуют снести спортивный объект по адресу Большая Озерная улица, 56 в течение месяца, поскольку считают постройку самовольной, сообщает "Деловой Петербург".

В случае, если условие не будет выполнено, истцы просят Арбитражный суд назначить ООО "Инвестиционная компания "Две столицы"" неустойку и позволить заняться демонтажом центру повышения эффективности управления госимуществом. Судебное заседание состоится в апреле.

Издание отмечает, что работы в любом случае должны быть санкционированы КГИОП, поскольку арена расположена в зоне регулируемой застройки. Примечательно также, что три года назад "Две столицы" безуспешно добивались от КГА изменения назначения территории для возможности строительства на ней жилья.