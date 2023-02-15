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Новости 13:25

Смольный добивается сноса ледовой арены в Озерках

фото ЗакС политика Смольный добивается сноса ледовой арены в Озерках

Петербургский комитет по контролю за имуществом судится с предполагаемым пользователем ледовой арены "Озерки", находящейся вблизи от одноименной железнодорожной станции. Чиновники требуют снести спортивный объект по адресу Большая Озерная улица, 56 в течение месяца, поскольку считают постройку самовольной, сообщает "Деловой Петербург".

В случае, если условие не будет выполнено, истцы просят Арбитражный суд назначить ООО "Инвестиционная компания "Две столицы"" неустойку и позволить заняться демонтажом центру повышения эффективности управления госимуществом. Судебное заседание состоится в апреле.

Издание отмечает, что работы в любом случае должны быть санкционированы КГИОП, поскольку арена расположена в зоне регулируемой застройки. Примечательно также, что три года назад "Две столицы" безуспешно добивались от КГА изменения назначения территории для возможности строительства на ней жилья.


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