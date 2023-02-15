Власти Мурманской области потратят почти 15 млн рублей на закупку госсимволов РФ

Министерство образования Мурманской области разместило на портале госзакупок тендер на приобретение "комплектов государственных символов Российской Федерации". О том, что чиновники опубликовали данный подряд, написал "Арктический обозреватель".

Согласно условиям закупки, региональному минобру необходимы 159 комплектов госсимволов. Набор должен будет состоять из настольного флажка, уличного флагштока, протокольного флага, малого и большого герба России.

Указывается, что впоследствии данные комплекты направят в учреждения образования Мурманской области.

Максимальная цена закупки – 14,9 миллионов рублей.