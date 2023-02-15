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Новости 13:32

Власти Мурманской области потратят почти 15 млн рублей на закупку госсимволов РФ

фото ЗакС политика Власти Мурманской области потратят почти 15 млн рублей на закупку госсимволов РФ

Министерство образования Мурманской области разместило на портале госзакупок тендер на приобретение "комплектов государственных символов Российской Федерации". О том, что чиновники опубликовали данный подряд, написал "Арктический обозреватель".

Согласно условиям закупки, региональному минобру необходимы 159 комплектов госсимволов. Набор должен будет состоять из настольного флажка, уличного флагштока, протокольного флага, малого и большого герба России.

Указывается, что впоследствии данные комплекты направят в учреждения образования Мурманской области.

Максимальная цена закупки – 14,9 миллионов рублей.


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