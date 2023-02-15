Полноформатным директором Ленинградского зоопарка стал Юрий Журавлёв, последние несколько месяцев занимавший должность с приставкой "и.о.", известил у себя в Telegram-канале петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский в среду, 15 февраля.

Журавлёв является выпускником Томского государственного университета по специальности биолог. Впоследствии временно переехал в Казахстан, где преподавал на кафедре биологии. В "девяностых" получил пост специалиста по уходу за опасными животными в отделе "Террариум", после чего стал начальником отдела. Позднее, с 2014 по 2022 год, руководил отделом экспозиции Московского зоопарка.

На новом посту Журавлёв планирует начать реконструкцию вольеров, открытие новых экспозиций, покупку новых животных и улучшение условий содержания у нынешних.

"Уже сейчас по инициативе Юрия Дмитриевича Журавлёва коллектив зоопарка усиливают высококвалифицированными сотрудниками, впервые за долгое время у животных был пересмотрен рацион питания. Приобретается новое оборудование для вольеров, террариумов и аквариумов", - сообщил Пиотровский.