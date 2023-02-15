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Новости 13:56

В Ленобласти создадут единые правила парковки во дворах

фото ЗакС политика В Ленобласти создадут единые правила парковки во дворах

Правительство Ленинградской области инициировало составление универсальных правил парковки автомобилей на дворовых территориях, о чем сообщает пресс-служба исполнительного органа власти.

Новый регламент будет призван облегчить попадание во дворы экстренным службам и специальной технике. Для этого хотят ужесточить наказание для автовладельцев. Обсуждение новых положений будущего документа до середины мая проведут в комитетах регионального правительства и муниципалитетах. При этом учтут позицию представителей дорожной полиции.

Отталкиваться чиновники собираются от опыта двух городов федерального значения, который они уже характеризуют положительно.


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