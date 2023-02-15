За площадью Восстания сносят самострой, простоявший более двадцати лет

В центре Петербурга демонтируют одноэтажное здание Г-образной формы, раскинувшееся на 1-й Советской улице во дворе за площадью Восстания, о чем сообщает издание "Канонер" со ссылкой на активиста Ярослава Кострова.

Объект примыкает к вентиляционной будке. На своем месте он появился на рубеже 1990-х - 2000-х годов и частично занимает место на земле, на которую у построившей его компании АООТ "СМУ "Метро" не имеется прав.

Пять лет назад в Смольном констатировали, что разрешение на строительство нежилого здания не выдавалось. Известно, что чиновники уже требовали от компании устранить нарушения, связанные с землепользованием.