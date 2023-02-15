В центре Петербурга отреставрируют историческое здание СПбГУКИ

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга разрешили начать работы по реставрации дома Н.И. Салтыкова (дома Гротена Ф.И.), находящегося в створе Дворцовой набережной и Миллионной улицы. Здание покроют строительными лесами. Ремонт начнется 22 февраля и завершится в середине октября следующего года.

Как сообщает ведомство, в порядок приведут фасады, обращенные в сторону Суворовской площади и набережной Лебяжьей канавки. В частности, рабочие модернизируют систему гидроизоляции. Подрядчиком стало АО "Петрос".

Дом Н.И. Салтыкова напротив Марсова поля возвели в конце XVIII века по проекту архитектора Джакомо Кваренги, а спустя три десятилетия Карло Росси переделала один из фасадов. Сегодня в здании, признанном объектом культурного наследия федерального значения, базируется Санкт-Петербургский государственный институт культуры.