Суд потребовал законсервировать и отремонтировать здание бывших казарм в Ломоносове

Петродворцовый районный суд Петербурга признал правоту КГИОП и полностью удовлетворил иск чиновников к владельцу здания бывших казарм в Ломоносове Роману Солоусову. Как указывает объединенная пресс-служба городских судов, речь идет о выявленном объекте культурного наследия по адресу Владимирская улица, 16А.

Собственника обязали провести консервацию объекта в течение года с момента вступления судебного решения в силу. В свою очередь, на ремонтные работы ему выделили три года. В случае неисполнения решения ответчика будут штрафовать ежемесячно на 25 тысяч рублей, а после истечения отведенного срока - на 50 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства Солоусов с выдвинутыми требованиями согласился.

Прошлой зимой КГИОП констатировал факт проведения несанкционированных работ в здании. Дом 16А в ходит в целый ансамбль краснокирпичных исторических казарм Офицерской стрелковой школы.