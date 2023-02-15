В Петербурге усилят движение на некоторых популярных у пассажиров маршрутах

Петербургское ГУП "Пассажиравтотранс" известило об усилении ряда городских маршрутов общественного транспорта. Нововведение необходимо, чтобы обитатели Адмиралтейского, Кировского, Московского, Пушкинского и Красносельского районов оперативнее добирались от дома до работы и обратно, сообщается в Telegram-канале "Начальник транспортного цеха".

Так, под усиление подпали четыре маршрута. Это автобус № 67, который следует от Балтийского вокзала до Путиловской набережной. В будние дни количество рейсов увеличено до 250, а в выходные - до 188. По утрам интервал движения составит 6-8 минут, а вечером - 7-8 минут.

Аналогичная мера затронула также автобус № 111, который ходит от проспекта Маршала Жукова до улицы Маршала Говорова. Отныне интервал движения сокращен до 10 минут утром и до 10-14 минут - вечером.

Кроме того, усилят движение на маршруте № 239, который следует от ТК "Мега Дыбенко" до Петергофского шоссе. В утренние часы пик автобусы будут приходить на остановки с интервалом в 11-13 минут, а вечером - через каждые 12-15 минут. Количество рейсов в будние дни составит 160, а в выходные увеличено суммарно на 54.

Наконец, изменения коснутся автобуса № 299, который ходит от улицы Костюшко до Павловска. Рейсов станет на 36 больше - до 115 в будние дни.