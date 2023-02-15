На Урале прекратили производство по "иноагентскому" протоколу политолога Крашенинникова*

Суд в Свердловской области закрыл административное дело политолога и публициста Федора Крашенинникова*, заведенное в ноябре из-за несоблюдения требований к иностранным агентам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Павел Чиков.

В середине декабря эмигрировавшего политолога оштрафовали на 10 тысяч рублей по ст. 19.34.1 КоАП. Когда дело дошло до апелляции, то у статьи истек срок давности.

Примечательно, что ранее Крашенинникова* прекратили преследовать в уголовном порядке по делу об оскорблении ветерана (ст. 354.1 УК). В его действиях не нашли состава преступления.

*Минюст внес Федора Крашенинникова в единый реестр иноагентов