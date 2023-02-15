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Новости 18:19

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции трассы от Киевского до Московского шоссе

фото ЗакС политика Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции трассы от Киевского до Московского шоссе

Чиновники из Главгосэкспертизы выдали положительное заключение на проект реконструкции федеральной трассы в Ленобласти. Как сообщает "Деловой Петербург", речь идет о центральном участке автодороги А-120, которая связывает Кировск и Большую Ижору. Магистраль часто называют "бетонка".

Расширение трассы может стартовать уже в нынешнем году: по крайней мере, на это нацелены в ФКУ "Упрдор "Северо–Запад"". Вместо двух полос 42-километровый отрезок между Киевским и Московским шоссе должен будет получить четыре. На этом пути также предполагается организовать пять развязок, два моста и десять путепроводов.

Из прошлогоднего распоряжения премьер-министра следует, что с 2023 по 2025 годы кабмин выделит на реконструкцию "бетонки" 4,8 млрд рублей.


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