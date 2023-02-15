Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции трассы от Киевского до Московского шоссе

Чиновники из Главгосэкспертизы выдали положительное заключение на проект реконструкции федеральной трассы в Ленобласти. Как сообщает "Деловой Петербург", речь идет о центральном участке автодороги А-120, которая связывает Кировск и Большую Ижору. Магистраль часто называют "бетонка".

Расширение трассы может стартовать уже в нынешнем году: по крайней мере, на это нацелены в ФКУ "Упрдор "Северо–Запад"". Вместо двух полос 42-километровый отрезок между Киевским и Московским шоссе должен будет получить четыре. На этом пути также предполагается организовать пять развязок, два моста и десять путепроводов.

Из прошлогоднего распоряжения премьер-министра следует, что с 2023 по 2025 годы кабмин выделит на реконструкцию "бетонки" 4,8 млрд рублей.