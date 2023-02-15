За неделю в России снова более чем на 10% подорожал репчатый лук

Росстат проанализировал изменение цен на потребительском рынке с 7 по 13 февраля. Товары и услуги всех типов подорожали за выбранный период на 0,18% (неделю назад показатель составил 0,26%). С начала января инфляция ускорилась до 1,24%.

Наибольший рост в розничной цене, как и прежде, продемонстрировали овощи и фрукты: лук (+10,11%), огурцы (+6,21%), помидоры (+4,09%), бананы (+2,81%), морковь (+2,37%) и картофель (+2,18%). Наоборот, ощутимее всего остального подешевели за последнюю неделю пшеничная мука (-1,09%), гречка (-1,07%), свинина (-0,61%), курица (-0,25%), сахар (-0,24%) и стерилизованное молоко (-0,21%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали зубная паста (+1,3%), спички (+0,52%), пеленки для младенцев (+0,33%), зубная щетка (+0,19%), сигареты (+0,16%) и стиральный порошок (+0,15%).

Из услуг сильнее всего, сразу на 6,03% за неделю подорожал полет в эконом-классе самолета.

Тем временем, из новейшего отчета Минэкономразвития следует, что инфляция в годовом выражении составила 11,61%, а продовольственная — 10,26%.