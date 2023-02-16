В Петербурге 1 марта завоют сирены

Смольный намерен провести 1 марта ежегодную проверку технического состояния системы оповещения населения, информирует в четверг, 16 февраля, пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Временной промежуток, в течение которого будут звучать сирены и подаваться другие сигналы, запланирован с 10:35 до 10:45. Аналогичная проверка затронет радио и телевещание.

В Смольном напомнили, что подобные мероприятия проводятся дважды в год - в первую среду марта и октября.

Проверка будет проходить в соответствии со следующим порядком:

10:35-10:37 – на городские динамики подадут речевой сигнал;

10:40-10:43 – прозвучит фраза "Внимание всем!", после чего в районах зазвучат сирены;

10:43-10:45 – сигналы подадут на радио и телевидение.

Для проведения проверки подготовлена комиссия из представителей МЧС по региону, Смольного, а также СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр", операторов связи и других организаций.