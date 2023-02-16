Смольный готов выделить более 17 млн рублей на губернаторский приём на ПМЭФ-2023

В нынешнем году Смольный готов выделить из бюджета не менее 17,3 млн рублей на проведение губернаторского приёма в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Внимание на соответствующую госзакупку обратил "Деловой Петербург".

Желающие побороться за подряд могут подать заявки до 3 марта. Победитель должен будет организовать банкет на полторы тысячи человек, учитывая, что каждому следует предоставить по 950 грамм еды.

В технической документации к закупке говорится также о напитках: гостей необходимо угостить белым и красным вином (по 100 мл), водкой (50 мл) и безалкогольной продукцией (300 мл). Отдельно отмечается, что напитки должны быть отечественного производства.

Кроме организации банкета, подрядчику следует самостоятельно найти площадку для его проведения с паркингом, а также украсить залы, установить музыкальное и световое оборудование и пригласить коллектив, который бы развлекал гостей джазовыми, классическими и эстрадными композициями.

Наконец, после приёма Смольный хочет получить фото- и видео-отчёты, на которых были бы запечатлены все этапы подготовки мероприятия.

В 2022 году на губернаторский банкет из бюджета города выделяли 15 млн рублей.