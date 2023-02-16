Путин встретится с Лукашенко в ближайшую пятницу

В графике президента Владимира Путина запланирована встреча с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, подтвердил 16 февраля информацию пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Мероприятие состоится в пятницу в резиденции Ново-Огарево.

"Что касается подготовки к встрече завтра двух президентов — Путина и Лукашенко — да, я могу подтвердить, такая встреча готовится", — приводит слова представителя Кремля РИА "Новости".

По словам Пескова, запланированная беседа должна быть обстоятельной.

Ранее о запланированной встрече сообщил белорусский Telegram-канал "Пул первого". "Лукашенко завтра встречается с Путиным. Первый проанонсировал встречу во время общения с журналистами", — гласит выпущенный за полчаса до полудня 16 февраля пост.