КГА разрешил строительство ЖК в Сестрорецке по проекту шведских архитекторов

Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре утвердил облик будущего жилого комплекса, который хотят возвести с Сестрорецке по соседству с аэродромом Горская, информирует пресс-служба КГА 16 февраля.

На эскизе можно увидеть десять четырёхэтажных домов. Над проектом работала команда из шведского архитектурного бюро Semrén & Månsson, которое имеет свой офис в Северной столице.

Участок в почти 100 га в Сестрорецке в ходе торгов выкупило ООО "Специализированный застройщик УнистройРегион-1", которое является одной из структур крупного девелопера из Татарстана "Унистрой". Лот обошёлся компании в порядка 4 млрд рублей.

Генплан Петербурга предполагает строительство на этом участке малоэтажных домов.