"Пассажиравтотранс" намерен приобрести в 2023 году 350 новых автобусов

ГУП "Пассажиравтотранс" намерено купить в текущем году ещё 350 единиц различной техники, в том числе 142 двухсекционных автобуса большого класса и 25 электробусов, передаёт "Деловой Петербург".

В прошлом году предприятие приобрело 429 единиц техники на сумму 7,8 млрд рублей: газовые и дизельные автобусы большого и особо большого класса Volgabus, дизельные ЛиАЗы, НефАЗы и МАЗы.

Генеральный директор "Пассажиравтотранса" Андрей Лызин в разговоре с "ДП" сообщил, что в этот раз будут закупаться преимущественно дизельные автобусы.

Минувшей осенью Смольный предоставил 4 млрд рублей субсидий "Пассажиравтотрансу" и "Горэлектротрансу", на которые до конца года следовало купить 48 газовых и 63 дизельных автобусов, а в 2023-2024 годах — 36 автобусов и электробусов.