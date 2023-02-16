Суд в Москве арестовал на 15 суток сына Жириновского за дебош и нападение на полицейского

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток Олега Эйдельштейна, внебрачного сына политика Владимира Жириновского, по административному делу о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию сотрудника полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщило 16 февраля РИА "Новости". Рассмотрение дела состоялось накануне днем.

"Мужчине было назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", — сообщили информагентству в суде.

Как сообщается, ранее Эйдельштейн был задержан за драку в ресторане "Ткемали" в районе Лубянской площади. "Один из посетителей устроил дебош, а когда прибыли сотрудники полиции оказал сопротивление и ударил одного из полицейских. Нарушитель задержан, им оказался Олег Эдельштейн", — цитировало слова собеседника в правоохранительных органах ТАСС. В свою очередь, РИА "Новости" утверждает, что нападение на силовика произошло уже в отделе полиции.

Суд назначил Эйдельштейну максимальное наказание по составленному на него протоколу о мелком хулиганстве.