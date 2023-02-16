ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:47

Бастрыкин поручил представить к награде сотрудницу СК по Ленобласти за проявленный героизм при пожаре

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил представить к награде сотрудницу СК по Ленобласти за проявленный героизм при пожаре

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин намерен представить к ведомственной награде следователя Валерию Кузину из Ломоносовского района Ленобласти, информирует 16 февраля пресс-служба СК. Сотрудница ведомства, уверен его глава, проявила бдительность во время пожара, что помогло избежать жертв.

"В результате грамотных действий следователя удалось не допустить человеческих жертв и ликвидировать пожар", — рассказали в Следкоме.

Пожар случился в доме, в котором проживает Кузина в Петергофе, ночью 30 января. Она первой почувствовала запах гари и побежала по квартирам, призывая соседей срочно покинуть жилище. Оперативно прибывшие пожарные приступили к тушению квартиры, горевшей на первом этаже. Кузина предупредила их о том, что в помещении могут быть дети, поэтому силы огнеборцев были распределены не только на тушение огня, но и поиск возможных пострадавших.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама