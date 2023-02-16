ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:41

Путин объявил о важности предоставления соцгарантий всем без исключения участникам СВО

фото ЗакС политика Путин объявил о важности предоставления соцгарантий всем без исключения участникам СВО

Добровольцы, контрактники и мобилизованные россияне должны получать равные социальные гарантии, заявил 16 февраля президент Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщил "Интерфакс". Заявление прозвучало в ответ на жалобу последней о том, что сотрудники частных военных компаний лишены поддержки, предоставляемой государством семьям военнослужащих.

Сложившуюся ситуацию уполномоченная охарактеризовала как "маленькую несправедливость". Она сослалась на то, что знает детей, у которых родители служат в Минобороны, и тех, родители которых записались в ЧВК. "И те, и другие — герои, но одни получают гарантии социальные, а другие не получают", — пожаловалась Львова-Белова.

В ответ Путин заявил, что российские власти в настоящее время рассматривают вопрос, связанный с предоставлением соцгарантий сотрудникам ЧВК. Он выразил мысль, что мобилизованные, добровольцы и контрактники "выполняют свой священный долг перед родиной, и перед родиной в этом смысле все равны". В связи с этим "и по гарантиям всем социальным, защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации", добавил он.

Фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама