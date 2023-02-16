В 2022 году петербуржцы воспользовались "Подорожником" при оплате поездок более 640 млн раз

В прошлом году большую часть поездок на общественном транспорте Северной столицы (96%) петербуржцы оплатили электронными способами, известили в комитете по транспорту. В лидерах - оплата по "Подорожнику" и льготным проездным.

Например, "Подорожником" воспользовались свыше 640 млн раз (43,3%), по льготным карточкам совершено более 585 млн поездок (39,3 %); по банковским - 177 млн поездок (11,9%); и, наконец, за наличные было совершено чуть более 57 млн поездок (4,2%).

Кроме того, порядка 44 тысячи раз горожане приобретали разовый QR-билет.

"По пересадочному тарифу "60 минут" петербуржцы с апреля по декабрь совершили порядка 44 млн поездок - это 22,9% от общего количества пользователей единого электронного билета на карте "Подорожник" ", - добавили также в комтрансе.

В свою очередь билет "90 минут" приобретали в 2,7 млн случаев поездок.