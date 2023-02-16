Замглавой Петергофа стала депутат от "Единой России" Герасимова

Муниципальный совет города Петергоф на заседании 16 февраля одобрил сложение полномочий заместителя главы муниципалитета Светланы Малик, сообщил ЗАКС.Ру депутат-самовыдвиженец округа Михаил Тихонов. По его словам, Малик не пояснила причина ухода с должности.

Тихонов выдвинул свою кандидатуру на освободившееся место замглавы. Конкуренцию ему составила депутат от "Единой России" Ольга Герасимова.

- Было обсуждение, достаточно длинное. Правда, вопросы задавали только мне. Когда захотели задавать вопросы Герасимовой, уже время закончилось на задавание вопросов, - рассказал Тихонов.

Мундеп сообщил, что у него спрашивали о планах на должности замглавы, о взаимодействии с депутатами и другое. Большинство членов совета - 14 человек - проголосовали за Герасимову, рассказал Тихонов. За него было два бюллетеня, сказал мундеп. Он уточнил, что голосование было тайным, но публично самовыдвиженца поддержал депутат Сергей Толокнов.

- Я воспринимаю это крайне негативно, потому что не считаю, что работа в муниципалитете - это то, где люди на пенсии досиживают, после основной работы. Это работа для молодых и активных, - заявил Тихонов.

Герасимова избиралась депутатом МО "Город Петергоф" несколько созывов подряд. Последний раз она прошла в совет в 2019 году. Тогда Герасимова работала директором школы. Сейчас она на пенсии, сообщил Тихонов.

София Саттарова / Фото: Михаил Тихонов