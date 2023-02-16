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Муниципал 18:51

Замглавой Петергофа стала депутат от "Единой России" Герасимова

фото ЗакС политика Замглавой Петергофа стала депутат от "Единой России" Герасимова

Муниципальный совет города Петергоф на заседании 16 февраля одобрил сложение полномочий заместителя главы муниципалитета Светланы Малик, сообщил ЗАКС.Ру депутат-самовыдвиженец округа Михаил Тихонов. По его словам, Малик не пояснила причина ухода с должности.

Тихонов выдвинул свою кандидатуру на освободившееся место замглавы. Конкуренцию ему составила депутат от "Единой России" Ольга Герасимова.

- Было обсуждение, достаточно длинное. Правда, вопросы задавали только мне. Когда захотели задавать вопросы Герасимовой, уже время закончилось на задавание вопросов, - рассказал Тихонов.

Мундеп сообщил, что у него спрашивали о планах на должности замглавы, о взаимодействии с депутатами и другое. Большинство членов совета - 14 человек - проголосовали за Герасимову, рассказал Тихонов. За него было два бюллетеня, сказал мундеп. Он уточнил, что голосование было тайным, но публично самовыдвиженца поддержал депутат Сергей Толокнов.

- Я воспринимаю это крайне негативно, потому что не считаю, что работа в муниципалитете - это то, где люди на пенсии досиживают, после основной работы. Это работа для молодых и активных, - заявил Тихонов.

Герасимова избиралась депутатом МО "Город Петергоф" несколько созывов подряд. Последний раз она прошла в совет в 2019 году. Тогда Герасимова работала директором школы. Сейчас она на пенсии, сообщил Тихонов.

 

София Саттарова / Фото: Михаил Тихонов


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Герасимова Ольга Анатольевна
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Тихонов Михаил Евгеньевич
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Толокнов Сергей Анатольевич
Упоминаемые персоны
Герасимова Ольга Анатольевна 
Тихонов Михаил Евгеньевич
Толокнов Сергей Анатольевич




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