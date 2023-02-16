В Смольном намерены продолжить в 2023 году реставрацию Соборной мечети

Работы по реставрации Соборной мечети на Кронверкском проспекте продолжатся в 2023 году, сообщила 16 февраля пресс-служба губернатора Петербурга. Связанные с этим вопросы обсуждались на встрече Александра Беглова с главой Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Запада России, муфтием Соборной мечети Равилем Панчеевым.

В нынешнем году на реставрацию мечети выделено 1,7 миллиона рублей, их потратят на фасадные работы. В целом же за последние шесть лет в здании были отреставрированы минареты, крыша и основная часть молельного зала.

"Дам поручение КГИОП рассмотреть возможность включения работ по креплению гранитных плит на фасаде за счет городского бюджета", — пообещал Панчееву Беглов.

Также губернатор проинформировал собеседника о том, что дал отделу по связям с религиозными объединениями поручение поддержать проведение мероприятий в честь 110-летия мечети, которое будет отмечаться в 2023 году.