Прокуратура потребовала отремонтировать фасад дома в Адмиралтейском районе

Жалоба жительницы Адмиралтейского района Петербурга привела к прокурорской проверке: силовики совместно с сотрудниками Государственной жилищной инспекции изучили состояние дома №24 по 13-й Красноармейской улице.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, обоснованность жалобы на состояние фасада подтвердилась. Штукатурный и отделочный слои, а также балконы оказались повреждены. Кроме того, цоколь здания не защищен от увлажнения и, как следствие, обрастания мхом.

Генеральный директор обслуживающей дом управляющей компании получил представление и теперь должен привести фасад здания в порядок.