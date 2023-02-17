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Четыре улицы рядом с Экспофорумом назовут в честь бившихся за Ленинград красноармейцев

фото ЗакС политика Четыре улицы рядом с Экспофорумом назовут в честь бившихся за Ленинград красноармейцев

Правительство Петербурга подготовило проект постановления о присвоении названий безымянным проездам в новом микрорайоне поселка Шушары. Документ опубликовали на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Южнее Экспофорума появится Синдинская улица в честь находившегося здесь до Великой Отечественной войны селения Синда. Еще четыре объекта назовут в честь участников войны.

Улица Василия Бухтеева будет проходить от Усть-Славянского шоссе до Кокколевской улицы. Улица Василия Зверева - от Пулковского шоссе до Синдинской улицы. Улица Евгения Котова - от Усть-Славянского шоссе до Кокколевской улицы. Улица Нины Петровой - от Пулковского шоссе до Синдинской улицы.

Старший лейтенант Бухтеев - летчик, погибший в бою в районе Пулково в сентябре 1941 года. Его тело и останки самолета обнаружили при строительстве Экспофорума в 2018 году.

Лейтенант Зверев родился в селе Большое Кузьмино, позже включенному в состав Пушкина. В 1942-1944 годах он командовал танковым взводом на Ленинградском фронте. 

Родившийся в Пушкине красноармеец Котов участвовал в боях за Ленинград. В январе 1943 года погиб в поселке Красновка Ростовской области.

Уроженко Ораниенбаума Петрова в 48 лет ушла добровольцем на фронт. Стала снайпером и в звании старшины обороняла Ленинград в составе 86-й Тартуской стрелковой дивизии. Погибла 1 мая 1945 года в Польше. 

Топонимическая комиссия Петербурга одобрила название улиц еще в 2020 году. 

Сергей Еремеев


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