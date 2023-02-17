Ленобласть получит 19 миллионов рублей на развитие детского туризма

В 2023 году регионы получат один миллиард рублей на детскую туристическую программу, сообщила пресс-служба правительства 17 февраля. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут выделены в рамках госпрограммы "Развитие туризма", часть из них достанется Петербургу и Ленинградской области. Согласно тексту распоряжения, Северная столица получит 10 миллионов рублей на программы детского туризма. Ленобласти достанется 19 миллионов рублей на те же цели.

В администрации Ленобласти прокомментировали решение правительства заявлением, что указанной суммы хватит для выдачи сертификатов на туризм 3,8 тысячам учеников 5-9 классов. "Выбор для путешествий огромный — от памятников Древней Руси до литературных усадеб и маршрутов по Дороге жизни", — добавили чиновники.