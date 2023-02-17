ЛДПР хочет узаконить понятие "дети спецоперации"

Фракция ЛДПР в Государственной думе внесла на рассмотрение коллег законопроект, которым предлагается обогатить российское право термином "дети специальной военной операции". Депутаты объясняют свое стремление необходимостью создать условия для дополнительной материальной поддержки обозначенной социальной группы.

В представлении авторов инициативы, дети участников СВО должны будут получить унифицированные удостоверения, дающие право на разнообразные льготы. Речь идет о несовершеннолетних гражданах, проживающих после 24 февраля прошлого года в приграничных с Украиной районах, а также детях, после 30 сентября остающихся жить в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

ЛДПР в пояснительной записке к документу отсылает к Детям войны: статусу, присвоенному жителям некоторых регионов, которые родились до 1945 года. Депутаты утверждают, что принятие законопроекта не повлечет за собой "негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий".