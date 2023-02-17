Минфин рассчитывает получить от крупного бизнеса 300 миллиардов рублей от сверхдоходов

Министерство финансов занимается проработкой с представителями бизнеса вопроса получения выплат от сверхдоходов, полученных в 2021-2022 годах, заявил 17 февраля глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, речь может идти о сумме около 300 миллиардов рублей, причем от выплат будут избавлены представители малого и среднего бизнеса, а также нефтегазового сектора.

"Мы [с представителями бизнеса. — ЗАКС.Ру] так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство. И, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с той части прироста финансового результата за последние годы", — приводит слова Силуанова агентство "Прайм". Министр отметил, что сейчас речь идет о сверхдоходах, полученных в 2021 и 2022 годах относительно 2019 и 2020 годов, и что предприниматели "готовы поделиться с государством" частью прибыли.

Всего Минфин рассчитывает получить около 300 миллиардов дополнительных доходов от бизнеса, отметил глава ведомства. При этом он добавил, что деньги не будут взиматься с представителей малого и среднего бизнеса, а также нефтегазового сектора. В случае с последним такое решение было принято из-за установления ряда налоговых новаций для отрасли, "которые и так централизуют часть дополнительной ренты, которую этот сектор получил в результате ценовой конъюнктуры", добавил он.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил о том, что власти обсуждают с бизнесом возможность получения однократного добровольного взноса в бюджет. Как говорил источник "Ведомостей" в правительстве, тогда речь шла о приблизительно 250 миллиардах рублей.

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