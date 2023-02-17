С марта проезд по платным трассам для электрокаров станет бесплатным

Владельцы электромобилей получат право на бесплатный проезд по платным автомагистралям начиная с 1 марта, о чем сообщает Минэкономразвития. Эксперимент представляет собой часть федерального проекта-маяка "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", который курирует вице-премьер Андрей Белоусов.

Бесплатный проезд для физлиц, владеющих как отечественными, так и зарубежными электрокарами, будет действовать до конца нынешнего года. Как пояснил замминистра экономического развития Максим Колесников, для получения этой преференции водителю нужно будет обратиться в офис ООО "Автодор – Платные Дороги", где потребуется "предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер T-pass".

Правило распространяется на трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 Москва—Нижний Новгород—Казань и ЦКАД.