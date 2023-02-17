Суд в Крыму назначил 5,5 лет заключения петербуржцу за попытку перейти на сторону Украины

Верховный суд республики Крым сообщил 17 февраля о завершении рассмотрения дела жителя Петербурга, обвиненного в попытке перейти на сторону Украины для участия в боевых действиях против России. Гражданина признали виновным в совершении приготовления (ч. 1 ст. 30 УК РФ) к государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Как установил суд, не поддержавший спецоперацию петербуржец решил выступить в конфликте на стороне Украины. Ради этого в 2022 году он нашел в интернете "представителей добровольческого воинского подразделения, участники которого осуществляли вербовку и организацию выезда на территорию Украины граждан Российской Федерации". Последние снабдили гражданина инструкциями по покупке обмундирования и медикаментов, видеоуроками по обращению с оружием, а заодно и инструкции по маршруту к месту дислокации подразделения.

Позже в Симферополе петербуржец был задержан сотрудниками местного УФСБ.

"Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 30, ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Также петербуржцу назначили ограничение свободы сроком на год, а вместе с тем принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях. Приговор в законную силу не вступил.