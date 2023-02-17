В экспозиции музея артиллерии появится постоянная выставка о СВО

Петербургский военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи планирует открыть постоянную выставку о спецоперации на Украине, сообщил 17 февраля глава учреждения Валерий Крылов. По словам директора, первые посетители смогут ознакомиться с ней уже в понедельник, 20 февраля.

"Двадцатого февраля мы открываем новую экспозицию, которая называется "Только вместе, только вперед!", посвященную специально военной операции", — цитирует ТАСС заявление директора музея. По его словам, помощь в создании экспозиции учреждению оказала общественная организация "Вече", "которая занимается сбором артефактов в зоне проведения СВО". От них музей получил "достаточно много предметов", включая российскую и украинскую военную технику.

Как заявил глава фондового отдела музея Руслан Чумак, в экспозицию вошло более 300 предметов помимо дополняющих информационных стендов. Само пространство состоит из двух собраний, первое из которых посвящено войскам России и ДНР с ЛНР, а второе — войскам Украины. "В витринах нашей экспозиции представлены личные вещи легендарных командиров Донбасса. Представлен первый флаг ДНР (он отличается от нынешнего), форма одежды воина, какой она была летом 2014 года", — объявил Чумак и добавил, что создатели выставки "специально сделали акцент на участии НАТО в этих событиях".