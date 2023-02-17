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Новости 16:53

Бастрыкина заинтересовало обрушение эркера петербургского жилого дома

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовало обрушение эркера петербургского жилого дома

Сведения о частичном обрушении жилого дома в Петербурге привлекли внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, о чем сообщил информационный центр ведомства. Инцидент случился 15 февраля: тогда фрагмент эркера многоэтажки на Московском проспекте упал на тротуар. Прохожие смогли избежать травм.

На ситуацию через электронную приемную СК пожаловалась жительница дома, рассказавшая, что в течение продолжительного времени у жильцов не получается добиться проведения капитального ремонта. 

Петербургское управление ведомства начало процессуальную проверку инцидента и его возможных причин. От и.о. начальника ГСУ СК по региону Олега Бобкова в центральном аппарате ждут доклада от ситуации.


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