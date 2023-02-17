В Госдуму поступил проект об уведомлении региональных властей о проведении зрелищных мероприятий

Организаторы зрелищ должны не позднее чем за 10 дней до проведения мероприятия уведомить представителей государственной или муниципальной власти, говорится в законопроекте, поступившем 17 февраля на рассмотрение Государственной думы. Авторами инициативы выступили ряд сенаторов и депутаты Андрей Картаполов и Василий Пискарев.

Законопроект устанавливает сроки информирования о проведении зрелищных мероприятий. Происходить это должно "не позднее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты проведения таких мероприятий, а в случае проведения на плановой основе не менее чем за 10 календарных дней до начала первого мероприятия календарного плана", полагают авторы инициативы.

Законотворцы отмечают, что для организаторов зрелищ не установлена обязанность по обеспечению безопасности и уведомлению представителей власти о своих планах, "в отличие от публичных и спортивных мероприятий". В связи с этим в законодательстве отсутствует и ответственность организаторов за несоблюдение правил безопасности, включая установку металлоискателей на входных группах.

Также авторы предлагают разрешить муниципальной власти прибегать к услугам организаторов зрелищных мероприятий при подготовке досуга местных жителей.