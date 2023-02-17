Доброволец из областного Сертолово погиб в ходе спецоперации

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти Евгений Вилисов, сообщил 17 февраля портал 47news. Соболезнования родным принес губернатор региона Александр Дрозденко.

"Евгений Николаевич Вилисов отважно сражался за мир, за наше общее будущее, против неонацистов, которые пытаются уничтожить все, что нам дорого ― наш язык, культуру, цивилизацию", — принес соболезнования Дрозденко. Он добавил, что боль утраты вместе с родными погибшего переживают "все жители Ленинградской области".

Как уточнило 47news со ссылкой на главу Коми Владимира Уйбу, Вилисов родился в Воркуте. Тем не менее хоронить его решили в Ленобласти, поскольку семья погибшего проживает в Сертолово.