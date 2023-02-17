Думский комитет высказался за наделение правительства правом скрывать статистику

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект о наделении российского правительства полномочиями приостанавливать раскрытие официальных статистических данных, передает 17 февраля "Интерфакс". Авторами инициативы выступили ряд депутатов с председателем того же комитета Максимом Топилиным во главе.

Проект представляет собой поправку к закону об официальном статистическом учете, наделяя кабинет министров правом по своему усмотрению ограничивать доступ к информации Росстата. Сейчас же, согласно закону, официальная статистическая информация должна быть общедоступной, за исключением той, распространение которой ограничено федеральными законами в силу запрета на распространение государственной, врачебной, адвокатской и иных тайн.

"Решениями правительства РФ об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения", — говорится в представленном проекте закона.

Федеральный план статистических работ, о котором идет речь, публикуется на сайте Росстата. Он касается итогов Всероссийской переписи населения, информации о потреблении продуктов питания, произведенном ВВП в текущих и постоянных ценах, индексе выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности и прочем.